Це привело його у пастку - він не може припинити війну, адже це означаттме прийняття поразки.

Російський диктатор Володимир Путін мріяв про бліцкриг в Україні і справді вірив у захоплення Києва за кілька днів. Плану "Б" у нього не було, і це привело його у пастку.

Як пише аналітик Томас Фрідман у статті для The New York Times, тепер диктатор не може програти у цій війні, як і зупинити її. Разом з тим, його армія не здатна захоплювати нові території. Припинення бойових дій означатиме прийняття поразки.

Відсутність у Путіна "плану Б" підтверджує те, що російські окупанти вдалися до хаотичних обстрілів цивільної інфраструктури мирних українських міст. Ймовірно, у Кремлі тепер сподіваються, що вестимуть війну на виснаження, яка зможе зламати опір українців та послабить західну допомогу Україні.

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Сьогодні план "Б" Путіна полягає в тому, щоб замаскувати крах плану "А" про блискавичне захоплення всієї України. Журналіст іронічно заявив, що війну росіянам необхідно було називати не "спеціальною військовою операцією", а операцією "Врятуй моє обличчя".

"Що робить цю війну однією з найболючіших і безглуздих воєн сучасності – лідер знищує цивільну інфраструктуру іншої країни, поки це не дає йому достатньо прикриття, щоб приховати той факт, що він був величезним дурнем", – зазначив Фрідман.

Як зазначає аналітик, Путін досі намагається знайти хоч якесь виправдання невдачам "другої армії світу" в Україні. Наприклад, під час параду 9 травня він відзначився заявами про те, що України не існує, а її території - це частина РФ. За його версією, війну спровокували "глобалісти та еліти" Заходу.

Фрідман впевнений, що тепер Путін з усіх сил шукає план "Б", але проблем у нього дуже багато. Тепер росіянам потрібно пояснити невдачі, втрати та ізоляцію, у якій опинилася Росія.

"Неможливо вникнути в голову Путіна і передбачити його наступний крок... Його дії свідчасть про те, що він усвідомлює провал плану "А". І тепер він зробить усе, щоб створити план "Б", щоб виправдати жахливі втрати перед країною, де переможені лідери не йдуть у відставку мирно", - зазначив Фрідман.

Війна в Україні: чого домагається Росія

Росія вірила у переможну війну за лічені дні, але її ілюзії швидко зруйнувалися об опір мужніх українців. На думку аналітиків ISW, затягування війни в Україні не було початковою метою Кремля і є вимушеним через провал російського "бліцкригу" з одного боку і недостатню допомогу Заходу Україні з іншого боку.

На думку радника главкома Залужного - генерала Віктора Назарова, війна з РФ може тривати ще рік. Перемогти Росію на полі бою цілком реально.

Тим часом Україна готується до великого контрнаступу. Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що ця військова операція відбудеться несподівано для всіх.

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