Через повільність Заходу із допомогою Україні Росія отримує час для перепочинку і відновлення.

Затягування війни в Україні не було початковою метою Кремля і є вимушеним через провал російського "бліцкригу" з одного боку і недостатню допомогу Заходу Україні з іншого боку. Про це йдеться в аналітичному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремлівський план швидкої війни провалився. Намір Кремля контролювати Україну і знищити її державність залишається незмінним — мета, яка в даний час не по силі Росії, враховуючи опір України. Тим самим Кремль створює умови для затяжного конфлікту", – вважають аналітики.

ISW констатує, що Кремль не приховує намірів відновити сили і підготуватися до нового наступу для досягнення максимальних цілей, а не зупинятися через провал початкових планів.

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"Здатність Кремля витримати затяжну війну в Україні не є чимось само собою зрозумілим - вона непропорційно залежить від того, чи отримає Росія час і простір для відновлення свого потенціалу. Здатність Росії відновити свій військовий потенціал в даний час обмежена", – кажуть аналітики.

У ISW вважають, що успішні українські контрнаступи позбавлять Кремль перепочинку для поповнення своїх ресурсів, що в кінцевому підсумку дозволить українським силам вигнати окупантів. Однак зараз Росія отримує час на перепочинок через недостатню допомогу Заходу Україні.

"США не можуть уникнути тривалої війни Росії в Україні, не допомагаючи Україні звільнити її територію. (...) Це вже була довга війна з Росією частково тому, що Кремлю було дозволено зберегти свої незаконні завоювання в Україні в 2014 році. Якщо нинішня лінія [зіткнення] збережеться, уявіть, наскільки далі Росія зможе просунутися в наступні роки після відновлення своїх сил", – підкреслюють в ISW.

В Інституті зазначають, що саме через недостатню допомогу Заходу Україні після поразок під Харковом і Херсоном Росія змогла перейти в контрнаступи і заволодіти ініціативою в зимовій кампанії.

Перспективи українського контрнаступу

ЗСУ знаходяться в хорошій позиції для початку контрнаступу. Впевненість у цьому висловив Головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, зазначивши, що росіяни несуть величезні втрати на війні в Україні

Українців просять не питати у представників влади про контрнаступ ЗСУ, але інтерес суспільства до нього не вщухає. Як заявив Міністр оборони Олексій Резніков, ця військова операція відбудеться несподівано для всіх.

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