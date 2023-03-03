Україні цілком під силу вигнати окупантів зі своєї землі, але беззастережної капітуляції ворога не буде.

Війна з Росією може тривати ще рік, її потрібно закінчити перемогою України на полі бою. Про це заявив радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, генерал Віктор Назаров в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

За словами генерала, у лютому 2022 року він вважав, що повномасштабна війна з Росією триватиме не менше року. Зараз він прогнозує, що для повної перемоги Україні буде потрібен ще один рік.

Назаров підкреслив, що здолати Росію на полі бою цілком реально, і якраз такий фінал повинен бути у цієї війни.

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На його думку, величезні розміри російської території і наявність у ворога ядерної зброї виключають можливість завдати Росії тотальної поразки з беззастережною капітуляцією. Однак вигнати росіян з української території – можливо.

"Мова йде про деокупацію територій на узбережжі Азовського моря і Кримського півострова", – заявив генерал.

Назаров нагадав, що такі приклади вже є – в Харківській і Херсонській областях, де вдалося завдати поразки російським військам і звільнити великі території.

Перспективи української перемоги у війні проти РФ

На думку президента Володимира Зеленського, Україна зможе здобути перемогу у війні з Росією вже цього року. Але для цього потрібно, щоб країни-партнери виконали свою "домашню роботу".

На Заході з Україною солідарні. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз ще не прийшов час для предметних переговорів з Кремлем, оскільки Путін все ще вірить у свою перемогу.

Колишній радник ОП, а нині просто військовий оглядач Олексій Арестович заявив, що українська армія перейде в масштабний контрнаступ, як тільки дозволить погода. На його думку, ворога чекає дуже неприємний результат цієї битви.

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