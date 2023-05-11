Українська армія добре обізнана про те, що зазвичай означають приховані пункти для громадян РФ, зазначили в українському Міністерстві оборони.

У Міноборони України повідомили, що указ російського диктатора Володимира Путіна про призов містить таємні пункти.

У документі є кілька прихованих розділів, повідомило українське відомство у своєму Twitter-акаунті. За його даними, Збройні сили України і наша земля добре обізнані про те, що зазвичай означають такі положення для росіян.

"...Указ російського диктатора про екстрений призов резервістів на військову підготовку включає в себе два приховані розділи з грифом "конфіденційно", - зазначили у Міноборони нашої держави.

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Указ Путіна про призов - сьогодні це варто знати

10 травня стало відомо, що лідер росіян Володимир Путін підписав указ, яким був запроваджений призов нібито на військові збори громадян РФ, які перебувають у запасі.

Раніше - 21 вересня 2022 року, Путін у Росії оголосив "часткову мобілізацію". У російську армію мали брати людей з військовим досвідом, але ЗМІ не раз писали, що мобілізували й чоловіків без досвіду. РФ почали масово покидати чоловіки.

Крім того, журналісти не раз писали про проведення супротивником прихованої мобілізації.

Варто зазначити, що Росія під час війни проти України зазнала величезних втрат - станом на 11 травня ліквідовано 196920 окупантів і багато ворожої техніки, зокрема, 3740 танків.

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