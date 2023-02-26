Російський диктатор чітко дав зрозуміти, що буде воювати до кінця, не зважаючи на втрати.

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у встановленні миру, що він чітко дав зрозуміти в ході свого послання до Федеральних Зборів. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю La Vanguardia.

"Він підкреслив, що не хоче миру. Він добре розуміє, що програє цю битву. Абсолютно загрозливі його висловлювання про те, що "війна не закінчиться", і що Росія непереможна, свідчать про те, що він становить небезпеку для людства", – зазначила Роблес.

Глава іспанського Міноборони підкреслила, що початок мирного процесу в Україні залежить в першу чергу від дій самого Путіна.

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"Путін чітко сказав, що він збирається йти до кінця. Ми всі хочемо припинення вогню, але російський президент дуже чітко дав зрозуміти, без всяких сумнівів, що він хоче продовжувати цю війну", – заявила Роблес.

Військова допомога Україні від Іспанії

На початку лютого Іспанія передала Україні чергову партію американських бронетранспортерів M113. У цій поставці було 20 бронемашин.

Також Іспанія пообіцяла передати Україні деяку кількість танків Leopard. Однак з цим виникли деякі труднощі через жахливий стан бойової техніки в іспанській армії.

Крім поставки самих танків, Іспанія заявила про бажання провести навчання для 55 українських танкістів і техніків для танків Leopard.

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