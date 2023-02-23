Танки будуть надіслані Україні одразу після завершення навчання військових, "якомога швидше", зазначив прем’єр Іспанії.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що Іспанія не виключає можливості збільшення кількості танків Leopard для України до 10 одиниць. Про це Санчес заявив на спільному із президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.

Зокрема, Санчес наголосив, що президент РФ Володимир Путін щодня нагадує, чому світ має допомагати Україні.

"Наше бажання допомагати Україні є рішучим… Ми надішлемо шість танків Leopard 2 А4. І ми побачимо у найближчі тижні, чи зможемо підняти цю цифру до 10. І звичайно, ми допоможемо українським військовим навчитися використовувати ці танки", - сказав голова уряду Іспанії.

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Він також додав, що Іспанія разом із партнерами має вивчити питання "захисту українського неба".

Санчес наголосив, що танки будуть надіслані Україні одразу після завершення навчання військових.

За його словами, це станеться "якомога швидше".

Leopard 2 для України - що відомо

14 лютого після чергового засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

За його словами, союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад "вісім бойових бригад".

Того ж дня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2.

Норвегія передасть Україні вісім танків Leopard 2.

Польща у найближчі два-три тижні доставить в Україну 14 танків Leopard 2.

23 лютого міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час виступу перед іспанськими парламентаріями заявила, що Іспанія відправить в Україну шість танків Leopard 2. Вона зазначила, що у майбутньому в Україну можуть відправити ще більше танків.

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