Нейт Сіблі, російський фахівець з корупції, вважає, що Путін, скоріш за все, помре на посаді.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну вже очевидно, що президент країни-агресора Володимир Путін навряд чи коли-небудь добровільно відмовиться від влади.

Daily Express опитав кількох політиків та експертів про те, яка доля може спіткати диктатора.

Екс-депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов зазначає, що здоров'я та сімейне життя Путіна завжди були таємницею. Зазвичай політики більш відкриті, особливо в період виборів, але Путіну це ніколи не було потрібно, оскільки він ніколи не йшов на справжні вибори, зазначає Пономарьов.

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"Навіщо ж йому робити це наприкінці свого життя?"- додає опозиціонер.

Ідею про те, що Путін піде у відставку, Пономарьов вважає "неможливою".

Нейт Сіблі, російський фахівець з корупції, вважає, що Путін, скоріш за все, помре на посаді "або від старості, або з кулями в спині", навіть попри своє величезне багатство.

"На відміну від багатьох багатих росіян, Путін не планує мирно усамітнитися в особняку на Французькій Рив'єрі зі своїми коханками", - сказав експерт.

Експерт зі зв'язків з громадськістю Ентоні Берр зазначив, що малоймовірно, що Путін коли-небудь піде у відставку, але підкреслив, що він піде або на своїх умовах, або на умовах матері-природи.

"Путін буде президентом стільки, скільки він захоче, або його здоров'я дозволить. Я не здивуюся, якщо він помре на роботі. Він не здасться легко, і хто може його витіснити? Ніхто. Всі його найвищі посади в уряді зайняті друзями з часів його КДБ і все того ж покоління. Він навіть спритно змінив конституцію, що дозволило йому правити до нескінченності, зробивши сучасну Росію справжньою автократією", — додає він.

Політичний експерт Роджер Гевольб описав здоров'я Путіна як "найважливішу проблему".

"Відомо, що важко судити, особливо на відстані і через ЗМІ, про фактичне психічне або фізичне здоров'я великої публічної особи. Звичайно, при всіх неодноразових доказах все ще неможливо сказати, що президент Путін не придатний для посади", — говорить Гевольб.

Війна в Україні та оточення Путіна

3 травня 2022 року екс-депутат Державної Думи Ілля Пономарьов заявляв що якщо замість президента Росії Володимира Путіна до влади прийде його конституційний наступник, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, то він буде намагатися зупинити бойові дії в Україні.

27 серпня 2022 року експерти зявляли про можливий переворот в Росії, повалення Путіна і його вбивство.

13 листопада 2022 року в офісі президента України заявляли що Росія "тріщить по швах", розпочався системний процес дезінтеграції.

Станом на 28 січня 2023 року повідомляли, що в Кремлі йде протистояння між двома таборами - Пригожина з Суровікіним та Шойгу з Герасимовим. Причому Путін почав підтримувати останніх.

23 лютого 2023 року глава ГУР МО Кирило Буданов заявив про те, що в оточенні Путіна є агенти української розвідки.

26 лютого 2023 року політтехнолог, політолог Михайло Шейтельман заявив про те, що оточенню Путіна не потрібні ні сам диктатор, ні Крим, ні Україна.

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