Зазначається, що техніка призначена для боротьби з російськими окупантами.

Іспанія передасть Україні 20 бронетранспортерів M113. Військова допомога відправиться до Києва вже в понеділок, 6 лютого.

Керівник іспанського Міноборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про пакет військової допомоги ще під час візиту до Латвії минулого тижня.

"Іспанія поставить Україні близько 20 броньованих машин М-113, відомих як Transporte Oruga Acorazados, в рамках військової допомоги для протистояння російському наступу", - йдеться у повідомленні Europa Press.

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Позиція Іспанії щодо війни в Україні - що відомо

Мадрид передасть Києву бойові танки Leopard 2A4. Зазначається, що йдеться про чотири-шість одиниць, хоча в Іспанії їх понад 300, але більшість з них на зберіганні і не придатні для експлуатації.

Водночас повідомляється, що компанія Santa Bárbara проводить терміновий ремонт "півдюжини" танків, щоб вони якомога швидше був готові до відправки.

Крім того, раніше Іспанія передала Україні системи ППО Hawk, а також займалася підготовкою українських військових, які працюють з цими ЗРК. Також відомо, що Мадрид забезпечував бійців Збройних сил України боєприпасами та бронемашинами.

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