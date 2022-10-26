Мобілізація в РФ, ймовірно, продовжиться, але в Кремлі занепокоєні критикою суспільства.

Президент Росії Володимир Путін веде війну проти України з "релігійним" запалом і навряд чи змінить курс, навіть через невдачі.

Про це заявив глава розвідки Естонії Мікк Марран, пише Bloomberg.

За даними естонської розвідки, російський диктатор не замислюється про закінчення війни, попри відсутність стратегічних успіхів його армії в Україні.

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"Він все ще виконує свого роду релігійну місію — і ми бачимо, що Путін готує свою країну та її армію до продовження бойових дій протягом тривалого часу", - сказав Марран.

Шеф естонської розвідки зауважив, рішення Путіна мобілізувати щонайменше 300 000 росіян цього року матиме незначний ефект, але керівництво Кремля розглядає призов як потенційне продовження конфлікту до середини 2023 року.

Втім, високопосадовці Кремля стурбовані тим, що в РФ росте невдоволення мобілізацією та перспективою її продовження.

"Росія покладається на "дарвіністські" принципи, вважаючи, що основна частина мобілізованих військ буде вбита або поранена, а ядро ​​солдатів стане загартованими бійцями", - сказав Марран.

Крім того, розвідник заявив, що Путін хоче виснажити українців суворою зимою, маючи на увазі збільшення атак на енергетичну інфраструктуру. А ядерні погрози диктатора ніщо більше як спроба заблокувати постачання зброї для України.

За його словами, контрнаступ України принесе результати, якщо їй вдасться відкинути російські сили через Дніпро на півдні, звільнивши Херсон, де Кремль розташував одне з найсильніших своїх угрупувань.

"З нашої точки зору, це було б стратегічним проривом", - сказав глава розвідки.

Звільнення Херсонської області: що відомо

Наприкінці серпня Збройні Сили України пішли в контрнаступ на Херсонщині. Станом на 21 жовтня у Херсонській області вдалося звільнити 88 населених пунктів. Деокупація триває.

В Інституті вивчення війни припустили, що окупанти готуються тікати зі значних територій.

Президент Володимир Зеленської заявив, що загарбники замінували Каховську дамбу.

Міністр Резніков заявив, що українські воїни контролюють всі мости через Дніпро у Херсоні, тому окупанти не зможуть покинути місто, як це було в Ізюмі. За його словами, окупантам небезпечно для життя залишатися в Херсоні та вести вуличні бої із ЗСУ. Шляхів відступу не буде.

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