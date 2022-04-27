"Приєднання" ОРДЛО є особистою забаганкою Путіна, кажуть у його адміністрації.

Росія готує псевдоферендуми про "приєднання" окупованих нею "ЛДНР" та "визнання" "ХНР" у середині травня.

Про це пише російська "Медуза" з посиланням на три джерела, близьких до адміністрації Путіна.

Двоє співрозмовників видання уточнили, що псевдореферендуми пройдуть 14 і 15 травня.

Кремль хоче "приєднати" "республіки" у кордонах Донецької та Луганської областей, навіть ті території, які зараз є підконтрольними Україні.

Тоді ж, пишуть росіяни, може пройти "псевдореферендум" за "визнання" "ХНР" за зразком "ЛДНР".

Херсонську область теж хочуть незаконно "приєднати" до складу Росії.

Дати псевдореферендумів зсували через невдачі росіян на фронті. Імовірно, дати можуть ще раз перенести по тій же причині.

Водночас співробітники адміністрації президента РФ наполягають, що Росії не треба "приєднувати" "депресивні регіони", але це "особисте бажання Путіна".

"Референдум" у Херсоні: що відомо

Херсон окупували російські війська 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона.

Крім того, мітинги проходили і в Новій Каховці, де також окупанти відкривали вогонь по українцях.

В окупованому Херсоні окупанти заявили, що мають намір провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Спочатку його планували провести в період з 1 травня по 10 травня, потім перенесли на 27 квітня.

У зв'язку з чим президент України Володимир Зеленський попередив російську сторону про вихід України з переговорного процесу у разі проведення "референдуму" в Херсоні. Після чого в МЗС РФ заявили, що "не знають нічого "про підготовлюваний в місті "референдум".

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