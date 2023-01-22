В крайньому разі він бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева-2, впевнений секретар РНБО.

Російський диктатор Володимир Путін зараз шукає вразливі ділянки українського фронту. Йому потрібен "український Сталінград".

Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов у колонці для "Української правди". За його словами, мрії Путіна в Україні дуже кровожерливі - йому хочеться "котлів" та звання "генералісимума всіх часів".

"У війні з Україною Путін мріє про "котли", оточення, парад перемоги і звання генералісимуса всіх часів і … про власний ГУЛАГ. Для цього в його системі координат потрібен "український Сталінград". В крайньому разі він бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева-2. Тому новоспечені Жукови в особі Герасимова концентрують ресурси, підтягують резерви, відновлюють боєздатність і шукають найбільш вразливі ділянки українського фронту", - сказав Данілов.

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Війна в Україні: до чого готується РФ

За даними української розвідки, вирішальним часом у війні з РФ буде весна та початок літа, оскільки на цей час запланований великий наступ росіян. Окупанти нібито вже почали готуватися до нього.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що ворог ще раз спробує захопити Київ. Польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що Росія може здійснити напад на нашу державу з власної території.

Данілов заявив, що Росія готується до нового наступу, перша ознака - ворог активно реалізує інформаційні заходи. Перед тим, як бити з танків, супротивник застосовує "отруйні інформаційні гази", до складу яких входять маніпуляції, фейки, дезінформація, брехня, а також активізуються ворожі агенти інформаційного впливу.

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