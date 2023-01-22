Ворог хоче залякати українців, бо не може перемогти на полі бою, зазначив Данілов.

Росія готується до нового наступу, перша ознака - ворог активно реалізує інформаційні заходи.

Перед тим, як бити з танків, супротивник застосовує "отруйні інформаційні гази", до складу яких входять маніпуляції, фейки, дезінформація, брехня, а також активізуються ворожі агенти інформаційного впливу, йдеться у колонці секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова для "Української правди".

"… Росія готується до наступу, першою ознакою якого згідно зі сталою тактикою є реалізація активних інформаційних заходів… Нас хочуть залякати, тому що перемогти на полі бою вони не в змозі. Ми маємо з вами це пам'ятати", - зазначив він.

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Секретар РНБО додав, що вороже "завдання максимум - здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької і Луганської областей, переривання ланцюжків постачання зброї".

Данілов попередив, що головною мрією путінських фантазій залишається Київ.

Війна в Україні - останні новини, які варто знати

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький попередив, що вирішальним часом у війні з РФ буде весна та початок літа, оскільки на цей час запланований великий наступ росіян.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попередив, що ворог ще раз спробує захопити Київ. Польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що Росія може здійснити напад на нашу державу з власної території.

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