Російський диктатор був так наляканий, що просто нічого не робив, і російська еліта запам'ятала це.

Під час бунту "Групи Вагнера" 24 червня російський президент Володимир Путін був паралізований і не міг діяти рішуче. Про це виданню The Washington Post розповіли представники українських та інших європейських спецслужб.

"Коли це почало відбуватися, на всіх рівнях настав параліч... настала абсолютна тривога і розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати", – пише видання.

Відсутність наказів з боку кремлівського вищого командування залишило місцевих чиновників самим вирішувати, як діяти, кажуть представники європейських служб безпеки. У підсумку, не маючи чітких вказівок згори, місцеві військові і начальники сил безпеки вирішили не намагатися зупинити добре озброєні загони Вагнера.

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Відсутність вказівок з боку Кремля під час кризи значно послабила диктатора. "Путін показав себе людиною, яка не здатна ухвалювати серйозні, важливі і швидкі рішення в критичних ситуаціях. Він просто сховався. Цього не розуміла велика частина населення Росії. Але це дуже добре розуміла путінська еліта. Він більше не є гарантом їхньої безпеки і збереження системи", — сказав Геннадій Гудков, колишній полковник російських спецслужб, а нині опозиційний політик у вигнанні.

"Росія - країна мафіозних правил. І Путін зробив непрощенну помилку. Він втратив репутацію найкрутішої людини в місті", - сказав високопоставлений московський фінансист, який має зв'язки з російськими спецслужбами.

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Раніше ми писали, що російські спецслужби попередили Путіна про підготовлюваний заколот Пригожина ще за кілька днів до всіх подій. Однак диктатор обмежився посиленням своєї особистої охорони і більше ніяких заходів не вжив.

Після швидкоплинного бунту, який закінчився для Кремля без масштабних матеріальних втрат, в Росії почалася нова хвиля репресій. Тепер Путін боїться повторення заколоту і почав репресувати потенційних бунтівників.

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