Через це росіяни не можу знищити її "на дальніх підступах".

Російський диктатор Володимир Путін обурений, що українці таємно і ночами возять західне озброєння на фронт. Через таку тактику недолугі окупанти не можуть знищити ешелони завчасно.

Про це диктатор заявив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну фрагмент якого напередодні з'явився у мережі.

Визнавши нездатність "другої армії світу" знищувати військові ешелони техніки дорогою на фронт, Путін спробував хоч трошки "заспокоїти" росіян. За його словами, "дещо" окупаційним військам таки вдається дістати. Уточнень щодо цього не було.

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"Те, що вдається дістати, – дістають. Але така ціль, звісно, є. Ні в кого не має бути сумнівів, що до цього хтось ставиться байдуже, зі спущеними рукавами, ні, звичайно", – заявив Путін.

Ситуація на фронті: як західна техніка допомагає ЗСУ

Уркаїна регулярно отримує заїхідну техніку від партнерів, а після накопичення озброєння піде у великий контрнаступ. У Міноборони заявляли, що Україні знадобиться ще кілька місяців, щоб підготуватися до початку великого контрнаступу ЗСУ. Серед ймовірного напрямку контрнаступу називають Мелітополь Запорізької області.

Деякі експерти прогнозують великий контрнаступ ЗСУ найближчими місяцями. 10 березня у коментарі італійським ЗМІ радник голови ОП Подоляк заявив, що ЗСУ можуть розпочати контрнаступ протягом двох місяців.

Водночас партнери зі США закликають поки утриматися від початку масштабного наступу й дочекатися поставок західного озброєння.

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