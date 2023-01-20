Зазначається, що Вашингтон поки що дотримується свого рішення не надавати зараз танки Abrams ЗСУ.

Високопосадовці США закликали Україну поки що утриматись від початку масштабного наступу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Так, один з американських високопосадовців на умовах анонімності заявив, що США закликали Україну спочатку дочекатись останньої партії американської зброї й завершення навчань українських військових.

За словами співрозмовника, Вашингтон поки що дотримується свого рішення не надавати танки Abrams ЗСУ наразі. Вказується, що причиною для відмови називались проблеми з технічним обслуговуванням і логістикою.

Відео дня

Військова допомога Україні: останні новини

19 січня, дев'ять країн обіцяють надавати Україні безпрецедентну оборонну підтримку для її успіху у відбитті російської агресії та вигнання російських військ з окупованих територій. Йдеться про танки, важку артилерію, протиповітряну оборону, боєприпаси і бойові машини піхоти.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні обсягом 1 мільярд євро.

Польща забронювала Україні цілу роту німецьких танків, але без політичного рішення Берліна передати їх Україні не може. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький хоче поставити Україні не менше 100 бойових танків. Також передати німецьку бронетехніку хоче й Фінляндія.

Вас також можуть зацікавити новини: