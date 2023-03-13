Він використовує великі втрати серед "вагнерівців" щоб відволікти населення від російської армії.

Президент РФ Володимир Путін шукає "цапів-відбувайлів", яких зможе звинуватити у провалах у війні проти України.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, Путін використає великі втрати ПВК "Вагнер", звіти про поганий моральний стан і воєнні злочини, щоб відволікти росіян від гірших проблем у збройних силах Росії.

"Велика частина російського висвітлення боїв за Бахмут зосереджена в основному на великих втратах "вагнерівців", що дозволяє Міноборони РФ приховати або применшити інші втрати російських сил", - зазначили у звіті.

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На думку аналітиків, міноборони РФ зберігає прихильність Путіна, попри нищівні поразки під Вугледаром на початку лютого 2023 року.

"Нещастя засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, скоріш за все, налякає інших кремлівських чиновників, таких як глава Чечні Рамзан Кадиров, щоб вони зменшили свої амбіції, аби уникнути долі Пригожина", - додали експерти.

Як пояснили в ISW, Пригожин заслужив погану репутацію через ставлення до своїх бойовиків як до гарматного м'яса, а його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу в лавах ПВК привабливою для новобранців.

"Поки Пригожин бачив у Бахмуті можливість отримати важіль впливу на Кремль і міноборони РФ для реалізації власних комерційних і політичних цілей, Путін використовував ПВК "Вагнер", щоб захистити свій режим від згубних наслідків мобілізації, яка суттєво сповільнює військові дії проти України", - підсумували аналітики.

Втрати "Вагнера" у війні

За даними США, за рік війни в Україні "Вагнер" втратив пораненими та ліквідованими понад 30 тис. найманців.

Нещодавно самі бойовики записали відеозвернення про величезні втрати на тлі десятків трупів найманців. У ПВК заявили, що ЗСУ щодня знищують сотні їхніх "колег". Згодом очільник "Вагнера" показав гору трупів своїх бойовиків, однак наголосив, що воюватиме "до кінця".

Як повідомляв УНІАН, в РФ шалено розширяється кладовище "Вагнера".

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