Французький президент заявив, що Путін йому збрехав з приводу непричетності Москви до діяльності приватної військової компанії.

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у брехні через зв'язок РФ з російською приватною військовою компанією "Вагнер". Як відомо, засновником ПВК є колишній кухар Путіна Євген Пригожин, який нещодавно пригрозив, що російські окупанти можуть дійти до французького Ла-Маншу.

Французький лідер заявив, що в минулому році Путін запевнив його в тому, що ПВК "Вагнер" не має нічого спільного з Росією. Про це Макрон розповів під час Мюнхенської конференції з безпеки, пише Politico.

"Рік тому я розмовляв з Путіним, і він запевнив мене, що Росія не має нічого спільного з групою Вагнер", - зізнався Макрон.

Глава Франції зазначив, що на той момент він повірив словам Путіна, але зараз розуміє, що Росія - це звичайна мафіозна держава.

"Я прийняв це. Сьогодні ми бачимо, що група Вагнера залучена у війну Росії проти України. Це означає, що Росія - звичайна мафіозна держава", - сказав він.

Критика Макрона з приводу дій Росії

Відзначимо, що якщо в перший період повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідера Франції Еммануеля Макрона досить часто звинувачували в м'якій риториці з приводу дії російського диктатора Володимира Путіна, то зараз за Макроном відзначаються досить різкі заяви на адресу Кремля й Путіна. Він відкрито каже, що Росія не повинна виграти війну з Україною.

Також у своєму новорічному зверненні він обіцяв допомагати Україні "до самої перемоги".

Нещодавно стало відомо, що Макрон також планує позбавити Путіна найвищої нагороди Франції - медалі Великого Хреста Почесного легіону.

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