Щонайменше 34 свіжих могили з'явилося там за тиждень.

Втрати ПВК "Вагнер" найкраще демонструє швидкість розмноження свіжих могиль на секретних кладовищах. Тільки на одному з "вагнерівських могильників" за тиждень поховали 34 найманці, ліквідованих в Україні.

Як повідомляє видання SOTA, саме стільки нових могил на 7 днів з'явилося на кладовищі в кубанській станиці.

"За тиждень на цвинтарі "Вагнера" у кубанській станиці Бакинській з'явилося 34 нові могили", - йдеться у повідомленні.

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Видання нагадало, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин вербує нових найманців через спортивні клуби по всій Росії.

Втрати "Вагнера": останні дані

ПВК Пригожина наполегливо везе на фронт нове гарматне м'ясо, а ЗСУ майстерно його знищує. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що на сході в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" та інших підрозділах окупантів втрати становлять до 80% особового складу.

У Білому домі заявили, що за рік війни в Україні приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими та ліквідованими понад 30 тис. найманців. Понад 4 тисячі "вагнерівців" були ліквідовані із середини грудня, близько 90% з них - завербовані зеки.

Нещодавно бойовики приватної військової компанії "Вагнер" записали відеозвернення про величезні втрати на тлі десятків трупів найманців. "Вагнерівці" заявили, що ЗСУ щодня "мінусують" сотні їхніх "колег". Згодом ватажок "Вагнера" показав гору трупів своїх найманців. Він заявив, що воюватиме "до кінця".

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