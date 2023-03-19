Кремль готувався до повномасштабної війни всі 8 років.

Росія не почала повномасштабне вторгнення в Україну у 2014 році тільки тому, що тоді Кремль не вважав армію готовою до агресії такого масштабу. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін у коментарі пропагандистам.

"У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Є й інші системи сучасні, а в 14-му році нічого подібного не було", – заявив він у відповідь на питання, чому війну не почали відразу в 2014 році.

Також Путін заявив, що тоді російська економіка не була готова до західних санкцій, а після 2014 року Росія змогла провести імпортозаміщення і зміцнити фінансову систему.

Відео дня

Ситуація в російській економіці сьогодні

За даними французьких аналітиків, за рік Росія втратила половину своїх нафтогазових доходів через західні санкції. Примітно, що фізичні обсяги експорту залишилися приблизно на тому ж рівні.

Це відбивається на здатності Росії фінансувати свою військову агресію проти України. Так, всього за два місяці поточного року російський уряд вже майже повністю вичерпав ліміти бюджетного дефіциту, передбачені на весь рік.

При цьому на Заході вже дали зрозуміти російським елітам, що санкції з Росії не знімуть доти, доки Путіна не видадуть для суду Гаазькому трибуналу.

Вас також можуть зацікавити новини: