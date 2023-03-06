Діра в бюджеті РФ зростає в 6 разів швидше, ніж планувалося.

Ситуація з грошима у Кремля швидко погіршується. За січень і лютий російський уряд майже повністю виконав річний план по дефіциту державного бюджету.

Про це свідчить березневий звіт Міністерства фінансів Росії.

Так, за підсумками січня-лютого доходи федерального бюджету склали 3,16 трлн руб., що на чверть нижче показників за той же період минулого року. Це стало результатом скорочення нафтогазових доходів на 46% в порівнянні рік до року. Ненафтогазові доходи знизилися на 9% рік до року.

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Водночас видатки російського бюджету порівняно з 2022 роком зросли на 52% і за підсумками перших двох місяців склали понад 5,7 трлн руб.

Таким чином, дефіцит бюджету за підсумками всього двох перших місяців поточного року досяг 2,58 трлн руб. Це 90% від плану на весь поточний рік – 2,925 трлн руб.

При цьому російський Мінфін запевняє, що зможе залишитися в рамках запланованого дефіциту за підсумками року. Випереджаючі темпи його вичерпання на початку року міністерство пояснює тим, що довелося провести багато термінових авансових витрат.

Ситуація в російській економіці

На думку російського олігарха Олега Дерипаски, вибудувана Володимиром Путіним модель "державного капіталізму" в Росії зазнала краху. Вже наступного року російська держава залишиться без грошей.

У річницю російського вторгнення в Україну відбулося рекордне падіння національної валюти РФ. На торгах 24 лютого російська валюта впала до позначки 75,6 рубля за долар, що є максимальним показником з квітня 2022 року.

Прагнучи обійти західні санкції, Росія активізувала торгівлю з країнами Азії та Африки. Однак у деяких випадках це призводить лише до нових проблем. Росіяни продали багато нафти в Індію за місцеві рупії. Але з'ясувалося, що витратити ці гроші можна тільки в самій Індії, а імпортувати звідти особливо-то й нічого.

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