Такої риторики притримується не тільки диктатор, але й інші російські офіційні особи.

Російський диктатор Володимир Путін намагається звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ у відповідь на провали окупантів загарбників на полі бою.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW) російські чиновники та політики просувають наративи про те, що війна Росії в Україні - критично важлива для існування РФ. Таку кампанію веде й особисто Путін.

В інтерв'ю пропагандистам "Россия-1" Путін сказав, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію і встановити контроль над її уламками".

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Водночас скандальний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Захід розпалює ситуацію в Україні з часів розпаду СРСР. На його переконання, "спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу".

"Риторика "Путіна і Медведєва є частиною інформаційної операції, яка представляє війну в Україні як екзистенціально важливу для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії і Заходу, ніж є насправді", – зазначають в ISW.

На думку аналітиків, російський диктатор намагається створити інформаційні умови для звинувачення України і Заходу в тому, що вони загрожують існуванню РФ у відповідь на провали окупантів на полі бою.

"Риторика Путіна покликана підживлювати підтримку війни в Росії і розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги", – зазначають фахівці.

Риторика Путіна

Тактика диктатора з намаганням звинуватити Україну у загрозі існуванню Росії триває з початку повномасштабної війни. Нещодавно він назвав нову мету "злого" Заходу. Політик заявив, що нібито західні лідери хочуть "розкасувати колишній Радянський Союз і його основну частину - Російську Федерацію".

Перед цим, 21 лютого, Путін звернувся зі щорічним посланням до Федеральних Зборів (російського парламенту) і народу. Здебільшого виступ був спробою виправдатися за напад на Україну.

Проте, Путін почав підозрювати, що йому не вірять. Тому вперше за довгий час сказав правду – заявив, що його виступи дуже важко слухати.

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