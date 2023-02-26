Президент РФ знову звинуватив у всьому країни Заходу.

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав нову мету "злого" Заходу. Політик заявив, що нібито західні лідери хочуть "розкасувати колишній Радянський Союз і його основну частину - Російську Федерацію".

"Якщо ми підемо цим шляхом, я думаю, що долі дуже багатьох народів Росії, і перш за все, звичайно, російського народу, можуть кардинально змінитися, ну просто кардинальним чином. Я не знаю навіть, чи зможе зберегтися такий етнос як російський народ в тому вигляді, в якому є сьогодні. Ну будуть московити якісь там, уральці і так далі. Це ж все в планах було, ці плани вони викладені на папері", - заявив Путін в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія 1".

За його словами, нібито Росія на це довгий час закривала очі, щоб вибудовувати партнерських відносин.

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"Просто ми в умовах вибудовування відносин намагалися про це з міркувань партнерських не говорити. Але це ж все є, це ж все написано, на папірці все написано. Ну а тепер, коли їх спроби переробити після розвалу Радянського Союзу світ виключно під себе довели ось до такої ситуації, ну звичайно ми змушені на це реагувати", - підсумував російський президент.

Розвал Росії - що відомо

Західні лідери після того, як побачили злочини російської армії в Україні, дійшли висновку, що РФ у такому вигляді існувати не повинна. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що ніяких поступок Путіну бути не може. Пізніше зі схожими заявами виступили канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон.

При цьому своє президент Чехії Петро Павло висловив думку про неприпустимі сценарії програшу РФ, тому що, якщо вона розвалиться, то у світу буде більше проблем.

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