У хвилину просвітлення російський диктатор випадково сказав правду.

Російський диктатор Володимир Путін вперше за довгий час сказав правду – заявив, що його виступи дуже важко слухати.

Таке зізнання господар Кремля зробив біля Могили Невідомого Солдата поряд з Кремлівською стіною, куди він прийшов покласти вінок з нагоди російського "Дня захисника Вітчизни". Спілкуючись з учасниками масовки, яку нагнали до церемонії, Путін згадав про своє недавнє послання до Федеральних Зборів.

"Ви сказали про послання. І, знаєте, звичайно, все слухати дуже важко. Там майже дві години. Я б сам, напевно, насилу все це вислухав, якби мені довелося слухати. Сказати - легше, ніж слухати", — заявив Путін.

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Виступ Путіна перед Федеральними Зборами

21 лютого російський президент звернувся зі щорічним посланням до Федеральних Зборів (російського парламенту) і народу. Здебільшого виступ був спробою виправдатися за напад на Україну.

Єдиною більш-менш значущою частиною виступу стала заява про рішення призупинити участь Росії в договорі про ядерну зброю. На практиці це означає, що РФ перестане ділитися даними про свою зброю, як це передбачено договором.

Коментуючи ядерні погрози Путіна і його виступ в цілому, президент України Володимир Зеленський зазначив, що РФ вже стала спілкуватися як терорист. За його словами, єдина відмінність між РФ і терористами полягає в тому, що терористи в масках, а в РФ навіть не приховують своїх облич.

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