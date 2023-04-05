Путін закликав силовиків до ще жорстішого переслідування українських громадян на окупованих територіях.

Російський президент Володимир Путін стурбований "українськими націоналістами" на окупованих Росією територіях і перекладає свої злочини на Україну.

На сьогоднішньому засіданні Радбезу РФ, на якому були присутні і "гауляйтери" із Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей, Путін заявив, що міфічні "націоналісти" "продовжують піддавати міста і селища артилерійським і мінометним обстрілам".

Ліквідацію колаборантів на окупованих територіях Путін назвав "терактами проти представників міської влади, правоохоронних органів, журналістів і громадських діячів".

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Понад те, Путін заявив, що такі "теракти" відбуваються і безпосередньо на території Росії, звинувативши у їхній підготовці "потенціал третіх країн".

Путін закликав силовиків до ще жорсткішого переслідування українських громадян на окупованих територіях: "... захистити людей і їхню безпеку, власність від злочинності, свавілля і насильства".

Путін, який розпочав вторгнення проти України, підкреслив, що на окупованих територіях "доводиться з чистого аркуша вибудовувати всю систему забезпечення громадської безпеки і законності".

Війна проти України - злочини росіян

Росія розпочала гібридну війну проти України у 2014 році, незаконно окупувавши Крим та частину Донбасу, але у 2022-му Путін зважився на повномасштабне вторгнення під приводом захисту людей Донбасу від "українських націоналістів".

Протягом року Україні вдалося вигнати окупантів з Київської, Сумської, Чернігівської областей, восени - з північної частини Харківської та правого берега Херсонської області. Однак це не завадило Путіну оголосити про анексію чотирьох областей України, в тому числі непідконтрольних Кремлю районів.

Наразі весь наступальний потенціал росіян пов'язаний на боях за схід України, на інших ділянках росіяни сидять в обороні.

На окупованих територіях окупанти нерідко скоюють військові злочини - зафіксовані факти тортур нелояльного до московського режиму населення, зґвалтування жінок, дітей і людей похилого віку, масові страти цивільних, факти насильницької паспортизації та депортації дітей до Росії.

Ні "референдуми", ні спроби Росією анексії не визнає весь цивілізований світ.

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