Звіряча ненависть і нелюдське насильство – основне обличчя російської агресії проти України.

Російські окупанти застосовують до українських полонених різноманітні види тортур, які називають "сесією з денацифікації". Про це йдеться в доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при ООН.

У документі зазначено, що тортури і жорстоке поводження з громадянами України, затриманими на окупованій території російськими силовиками, носять повсюдний і систематичний характер.

"У районах, які перейшли під їх контроль, російська влада здійснювала умисні вбивства цивільних осіб або осіб, які не брали участі в бойових діях", – йдеться у звіті.

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Комісія встановила, що окупанти достатньо "широко практикують" незаконне тримання під вартою "широких категорій чоловіків, жінок та дітей" на окупованій території. При цьому до діючих або колишніх військовослужбовців України загарбники застосовують особливо вигадливі тортури.

Під час допитів жертвам зав'язували руки або надягали кайданки, зв'язували ноги, закривали очі капюшоном або зав'язували стрічкою, надягали мішки або одяг на голову. Такі допити супроводжувалися жорстокими побиттями, які самі окупанти називають "сесією з денацифікації".

Полонених били прикладами і кийками, застосовували до них електрошокери, застосовували сексуальне насильство, на тривалий час залишали на холоді. У деяких випадках "тортури супроводжувалися стратами".

"Одним із таких методів [катувань] було ураження електричним струмом військовим телефоном, відомим як "тапік", підключеним до електричного кабелю із затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Окупанти називали це "дзвінком Леніна" або "дзвінком Путіна", – йдеться в доповіді.

Один з колишніх бранців розповів, що його били просто за те, що він "розмовляв українською мовою" або за те, що "не пам'ятав слова гімну Російської Федерації".

У звіті підкреслюється, що одні й ті ж методи тортур практикуються на всій окупованій території, що говорить про "систематичний і повсюдний" характер цих дій.

Тортури як метод ведення війни Росією

Російські окупанти на всіх захоплених територіях створили велику мережу так званих "катівень". Міжнародні слідчі вважають, що це не були ініціативи на місцях, а частина спланованої російської стратегії.

Про тортури в російському полоні розповідають не тільки українці, яким вдалося вирватися на свободу, але також громадяни інших країн. Звільнений британський солдат Шон Піннер, який захищав Україну в лавах ЗСУ та потрапив у російський полон, розповів британським ЗМІ про нелюдське поводження окупантів.

При цьому насильство з боку росіян хоча і системне, часто просто безглузде. Наприклад, священнослужитель Василь Вирозуб, який потрапив у російський полон, розповів, як росіяни намагалися вибити з нього інформацію про те, "де ховається Бандера".

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