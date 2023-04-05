Підконтрольних глав окупованих районів запросять на засідання Радбезу РФ.

Російський президент Володимир Путін збирає своїх підконтрольних "глав" окупованих територій України на засідання Радбезу 5 квітня, повідомив російським ЗМІ речник глави Кремля Дмитро Пєсков.

Засідання російського Радбезу пройде у відеорежимі. Однак "гауляйтери" будуть присутні у Кремлі очно.

Також на засідання запросили віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна. "Не виключено окремі зустрічі "глав регіонів" з президентом. Можливо, щось транслюватиметься у відкритому форматі", - пообіцяв пропагандистам Пєсков.

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Зустріч Путіна з "гауляйтерами" - що відбулось раніше

Путін збирав "гауляйтерів" зокрема й тоді, коли проголошував спробу анексувати окуповані і неокуповані українські території "територією Росії".

Ставленики Росії, які називають себе "главами нових регіонів РФ" і є переважно колаборантами, відповідальні за переслідування і тортури місцевих мешканців, насильницьку паспортизацію й кремлівську пропаганду у сфері шкільної освіти, а також депортацію цивільних.

Окремі представники окупаційної влади регулярно роблять цинічні заяви щодо "звільнення" українських територій Росією, проте їхня діяльність і життя цілком залежать від присутності у цих районах російських військ.

Так, під час деокупації Харківської області зрадників просто кидали напризволяще, декому вдалося самостійно втекти на територію прикордонних російських областей.

Іншим "гауляйтерам" і колаборантам не так щастить - їх наздоганяє партизанська "бавовна".

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