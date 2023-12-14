Російський диктатор стверджує, що росіяни шикуються в черги на відправку в Україну.

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін повідомив, що на фронті проти України воюють 617 тисяч російських загарбників. Це число є неправдивим, кажуть у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами Путіна, щодня бажання поїхати на фронт виявляють близько 1,5 тисячі "добровольців", а загалом за рік в окупаційну армію буцімто записалися 486 тисяч росіян.

Представник ГУР Андрій Юсов в коментарі LIGA.net спростував слова Путіна. За підрахунками української розвідки, зараз чисельність російської армії на окупованій території України складає орієнтовно понад 450 тисяч осіб.

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Війна в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, упродовж минулої доби росіяни намагалися атакувати на шести напрямках фронту. Загалом відбулося 120 бойових зіткнень. Найгарячіше – на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За підрахунками Генштабу ЗСУ, втрати "живої сили" армії РФ за минулу добу склали 1300 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор орієнтовно втратила близько 342 800 осіб.

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