Візит Шойгу ні російською, ні білоруською владою не анонсувався.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу прибув сьогодні в Мінськ на зустріч з главою Міноборони Білорусі Віктором Хреніним.

Сторони підписали зміни в Угоді про спільне забезпечення регіональної безпеки 3 військовій сфері від грудня 1997 року, йдеться у Telegram білоруського відомства.

Візит міністра ні російською, ні білоруською владою не анонсувався. Деталі поїздки Шойгу не уточнюють.

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Напередодні у повітряному просторі Білорусі зафіксували літак Путіна. Проте чи був на борту російський президент – невідомо.

У ЗСУ констатували накопичення союзного угрупування на території Білорусі. Проте ризиків наступу з боку півночі наразі немає, зазначили військові.

Також у розвідці попереджали про початок військових навчань у Білорусі з 1 грудня. "Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки", - заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Білорусь допомагає Росії у війні проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію республіки у користування російській армії. Саме звідти російські танки проривали український кордон 24 лютого.

З Білорусі летять російські ракети.

На думку західних аналітиків, наразі Білорусь займається відволіканням українських сил від зосередження на гарячих ділянках фронту. Однак ЗСУ готуються у разі вторгнення білоруської армії.

Режим Лукашенка також допомагає окупантам ремонтувати розбиту техніку, перекидати техніку в Україну тощо.

Мінськ з-поміж усього діє проти України й на міжнародному рівні. 13 вересня режим Лукашенка не підтримав засудження спроби Путіна анексувати українські регіони.

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