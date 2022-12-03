Російський міністр оборони Сергій Шойгу прибув сьогодні в Мінськ на зустріч з главою Міноборони Білорусі Віктором Хреніним.
Сторони підписали зміни в Угоді про спільне забезпечення регіональної безпеки 3 військовій сфері від грудня 1997 року, йдеться у Telegram білоруського відомства.
Візит міністра ні російською, ні білоруською владою не анонсувався. Деталі поїздки Шойгу не уточнюють.
Напередодні у повітряному просторі Білорусі зафіксували літак Путіна. Проте чи був на борту російський президент – невідомо.
У ЗСУ констатували накопичення союзного угрупування на території Білорусі. Проте ризиків наступу з боку півночі наразі немає, зазначили військові.
Також у розвідці попереджали про початок військових навчань у Білорусі з 1 грудня. "Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки", - заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.
Білорусь допомагає Росії у війні проти України
З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію республіки у користування російській армії. Саме звідти російські танки проривали український кордон 24 лютого.
З Білорусі летять російські ракети.
На думку західних аналітиків, наразі Білорусь займається відволіканням українських сил від зосередження на гарячих ділянках фронту. Однак ЗСУ готуються у разі вторгнення білоруської армії.
Режим Лукашенка також допомагає окупантам ремонтувати розбиту техніку, перекидати техніку в Україну тощо.
Мінськ з-поміж усього діє проти України й на міжнародному рівні. 13 вересня режим Лукашенка не підтримав засудження спроби Путіна анексувати українські регіони.