Зеленський додав, що якщо ж ПВК "Вагнер" захоче сформувати наступальний кулак або диверсійні групи, Україна незабаром про це дізнається.

ПВК "Вагнер" в Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що поки ніякого серйозного ризику їхнє угруповання - після невдалого перевороту в РФ - не несе.

В інтерв'ю "ELMUNDO" Зеленський підкреслив, що ПВК на полі бою була сильнішою за регулярну російську армію, але ця міць пояснювалася методами, якими Пригожин "виховував" у своїх найманців прихильність і кровожерливість.

"Вони (вагнерівці - УНІАН) були такі сильні, тому що у них не було іншого виходу, окрім як атакувати. У них не було вибору ні наступати, ні падати. Ні зупинитися, ні відступити вони не могли, тому що в них стріляли власні товариші... У цьому був секрет їхньої сили", - зазначив український глава.

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Всього ЗСУ ліквідували 21 тисячу "вагнерівців", а 80 тисяч залишили пораненими. "Це колосальні втрати, але це дає уявлення про те, наскільки численні такі угруповання на сході України. Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил", - висловився Зеленський.

Зеленський додав, що якщо ж ПВК "Вагнер" захоче сформувати наступальний кулак або диверсійні групи, щоб діяти, наприклад, на польських кордонах, Україна незабаром про це дізнається.

Наприкінці президент зазначив, що Україна повинна скористатися ситуацією, коли "z-патріоти" гризуться між собою в пошуках винних, щоб витіснити окупантів з української землі. "Ми вважаємо, що сьогодні вони (ПВК "Вагнер" - УНІАН) вже не здатні нічого серйозного зробити проти України, але ми будемо стежити за ними на північному кордоні", - зазначив Зеленський.

Заколот в Росії і ПВК "Вагнер" в Білорусі - головне

Після невдалого збройного "походу на Москву" Пригожина відправили до Білорусі. Доля його найманців досі залишається невизначеною, хоча ЗМІ вважають, що Міноборони РФ захоче взяти "вагнерівців" під свій контроль.

Окремо зазначалося, що в Білорусі вже облаштовують полігони для ПВК. У зв'язку з чим почастішали чутки про нібито нову загрозу наступу бойовиків на Україну з території республіки.

Полковник СБУ Роман Костенко, наприклад, не виключає сценарій, за якого Путін спробує фізично усунути свого "кухаря" разом з його "приватною армією", свідомо кинувши на укріплені оборонні рубежі ЗСУ на півночі.

У ЗСУ, своєю чергою, відзначали, що ситуація на вказаній ділянці прикордоння контрольована: поки не спостерігається ні нарощування техніки, ні живої сили противника на цьому напрямку.

Разом з тим в ГУР вважають, що ПВК "Вагнер" не несе такої загрози, як на початку. Все через провал заколоту їхнього ватажка Пригожина в Росії.

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