Ситуація у північній операційній зоні є контрольованою, наші війська там продовжують нарощувати оборону.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевняє, що ситуація у північній операційній зоні є контрольованою, наші війська там продовжують нарощувати оборону.

Як повідомляє офіційний телеграм-канал Командування Об'єднаних Сил ЗС України, про це Наєв сказав у коментарі щодо можливого рішення ПВК "Вагнер" піти на Київ з територі Білорусії.

"З приводу заяв щодо можливої участі ПВК "Вагнер" у нападі на нашу територію з боку республіки Білорусь. Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ", - підкрелсив командувач.

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За його словами, наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника на цьому напрямку.

"Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках", - сказав Наєв.

Переворот у Росії - головне

Після погрожувального "походу" колон ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина на Москву та перемовин з представниками Кремля з залученням білоруського диктатора Олександра Лукашенка, "кухар" Путіна наразі залишається у Білорусі і зв’язку з ним нема.

Однак російські ЗМІ з посиланням на керівництво країни та самого Пригожина заявили, що ватажку "вагнерівців" нібито пообіцяли "гарантії безпеки", які містять і зміну військового керівництва Росії - міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Сьогодні народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що не вважає неможливим сценарій, за якого "вагнерівців" можуть кинути у ролі "м'яса" на потужну оборону ЗСУ під Києвом.

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