Наслідки невдалого "перевороту" вже позначилися на репутації і впливі самого Пригожина.

Сценарій, за якого "вагнерівців" можуть кинути у ролі "м'яса" на потужну оборону ЗСУ під Києвом, не є неможливим, розповів в ефірі телемарафону народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

При цьому він зауважив, що наслідки невдалого "перевороту" вже позначилися на репутації і впливі самого Пригожина. І цілком можливо, що російський президент Володимир Путін захоче позбутися такої "армії".

"Що стосується Києва.. Я не можу цього виключати. Що зараз потрібно Путіну? Щоб було знищено "Вагнер" і Пригожина. Як це найпростіше зробити? Враховуючи, що у нас добре побудовано лінії оборони... послати Пригожина і його армію у бік Києва. І Пригожин буде знищено, і якась ціль буде реалізована... Мовляв, хотіли взяти Київ. Тому нічого не виключаю, що може бути й таке. Після цього (перевороту - УНІАН) щось виключати, коли маємо справу з Російською Федерацією... Треба навпаки, скажімо, думати про найгірші сценарії і мати їх на увазі", - висловився Костенко.

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Переворот у Росії - головне

Протягом майже доби війська ПВК "Вагнер" за наказом Євгена Пригожина рухалися у бік Москви, щоби "зупинити" військове керівництво РФ.

У Воронезькій області між силами армії Пригожина та регулярними військами 24 червня відбулися перші боєзіткнення, у ході як ЗС РФ зазнали великих втрат. Крім того, також є загиблі серед цивільних.

Путін не оцінив вчинок свого "кухаря" Пригожина, назвавши його "зрадою" і "ножем у спину", після чого російський президент вилітав з Москви до Петербурга, а також, як виявилося згодом, залучав до переговорів з "Вагнером" білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Вже ввечері 24 червня спершу прес-служба Лукашенка, а потім й сам Пригожин заявили, що рух колон "вагнерівців" на Москву зупинено, їх буцімто повернуть у "польові табори", бо ватажку бойовиків нібито пообіцяли "гарантії безпеки", які, за даними ЗМІ, містили й обіцянку змінити військове керівництво Росії - міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Врешті Пригожина відправили у Білорусь, зв'язку з ним наразі, за словами рашистських "воєнкорів", немає.

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