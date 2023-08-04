Повідомляється, що у скоєному росіяни планують звинуватити Україну, щоб спробувати втягнути Мінськ у війну.

Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі - Мозирському нафтопереробному заводі.

Як повідомив прес-центр СБУ, за наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових ЗС РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом "вагнерівців".

Зазначається, що ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів". У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави.

Відео дня

"Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого рашиста", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, як поінформували в спецслужбі, встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі як учасник приватної військової компанії "Вагнер". Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції.

ПВК "Вагнер" у Білорусі - деталі

Після спроби заколоту найманці ПВК "Вагнер" разом з її керівництвом "переїхали" до Білорусі, де був розбитий їх польовий табір.

Група членів ПВК "Вагнер" була перекинута у бік так званого Сувальського перешийка (коридору). Очільник польського уряду Матеуш Моравецький припускав, що "вагнерівців" можуть використати для провокацій на кордоні.

Польща та Литва на тлі цих загроз почали зміцнювати кордон. На польському кордоні з’явилися снайпери, литовська сторона готує план прикриття кордону. Прем'єр Польщі та президент Литви зустрілися, аби домовитися про спільну безпеку та обговорили загрозу з боку Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: