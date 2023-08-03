Частина найманців вже підійшла до кордонів з Литвою та Польшею.

Польща та Литва активно обговорюють загрози на східному флангу НАТО. Як пише литовський мовник LRT, президент Литви попередив, що найманців ПВК "Вагнера", що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 кілометрів від литовського кордону, 8 кілометрів від польського).

"Кількість бойовиків Вагнера, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі (або близьке до цього числа). Частина ПВК "Вагнера" підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно. Ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі", – сказав Науседа.

Литовський лідер наголошує, що кількість "вагнерівців" в Білорусі може зрости до 10 тисяч.

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"Кількість "Вагнера" ​​в Білорусі не остаточна – планується розміщення до 10 тисяч бійців, а це означає, що зараз процес запущений лише наполовину", – наголошує президент.

Їхні наміри наразі неочевидні, але Польща та Литва очікують на провокації з їхнього боку.

"Можна по-різному оцінювати наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але абсолютно очевидно одне: і для Путіна, і для Лукашенка було б надто спокусливим використати свою присутність на прикордонні для можливих провокацій проти держав НАТО", – сказав Науседа.

Президент переконаний, що "Вагнер" – "серйозна сила, це не якісь недосвідчені хлопці, які не вміють поводитися зі зброєю". Він наголошує, що це "люди, які отримали бойовий досвід на полі бою, і є справді дуже небезпечними".

Польша та Литва захищають свої кордони через "вагнерівці" в Білорусі

29 липня групу найманців ПВК "Вагнер" перекинули в бік так званого Сувальського перешийка (коридору), який відокремлює Білорусь від російського анклаву Калінінграда. Перед цим РФ почала погрожувати тим, що нібито завданням ПВК "Вагнера" в Білорусі може стати спроба перерізання Сувальського коридору.

Очільник польського уряду Матеуш Моравецький припускав, що "вагнерівців" можуть використати для провокацій на кордоні (вони можуть допомагати мігрантам нелегально перетнути кордон, або ж самі перетнути кордон під виглядом мігрантів).

Польща та Литва на тлі цих загроз почали зміцнювати кордон. На польському кордоні з’явилися снайпери, литовська сторона готує план прикриття кордону.

Литва, Латвія та Польща також розглядають можливість скоординованого повного закриття кордону з Білоруссю.

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