Вони заявляють, що їх все влаштовує.

Голова окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євген Балицький заявив, що російські війська "тактично залишили" Роботине.

В ефірі російського пропагандистського шоу "Соловйов LIVE" він сказав, що окупаційні війська "не бачили сенсу там залишатися". "Російська армія тактично залишила Роботине. Ми не бачили сенсу залишатися там, де складно безпечно "вкопатися", - заявив Балицький.

За його словами, російські загарбники нібито перебувають на "чільних висотах", а українські воїни - в обороні. "З точки зору бойових дій, нас така позиція влаштовує", - заявив він.

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Звільнення Роботиного: що відомо

Нагадаємо, 22 серпня бійці 47-ї окремої механізованої бригади заявили, що зайшли у Роботине з боями і почали евакуацію мирних людей.

У День Державного Прапора України в мережі з'явилося відео, на якому бійці піднімають прапор з підписом Валерія Залужного на будівлі місцевої школи.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, Роботине було найбільшою перешкодою в просуванні в бік міста Токмак. Він переконаний, що після прориву перед українськими силами відкриваються нові перспективи.

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