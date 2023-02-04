Журналісти з'ясували, що британський уряд має намір всерйоз розглянути це питання 6 лютого.

Уряд Британії має намір приєднається до рішення Вашингтона й визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Тоді членство в приватній військовій компанії буде визнано кримінальним злочином.

За даними The Telegraph, наразі над санкціями проти ПВК "Вагнер" активно працює Міністерство внутрішніх справ Британії.

Журналісти з'ясували, що такий крок з боку Лондона також передбачатиме кримінальну відповідальність, не тільки за членство в лавах організації, а й за відвідування заходів "вагнерівців", а також використання відповідної символіки.

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Також включення ПВК "Вагнер" в список терористичних організацій може перекрити фінансові потоки компанії всередині Британії.

За даними видання, наміри ввести санкції й обмежити діяльність "вагнерівців" лунають в британському уряді ще з січня 2023 року. Однак до більш рішучої дискусії чиновники готові приступити на запланованих обговореннях 6 лютого.

Санкції проти ПВК"Вагнер"

Державний департамент США заявив, що Вашингтон активно працює над "нейтралізацією" діяльності ПВК "Вагнер" ще на початку січня 2023 року.

Вже у кінці місяця уряд перейшов до більш рішучих дій й 26 січня ввів санкції проти ПВК "Вагнер" і ряду російських чиновників, пов'язаних з приватною військовою компанією.

Таке рішення союзників підтримали українські нардепи. Цього тижня на сайті ВР з'явилася постанова про визнання Російської ПВК"Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

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