При цьому він переконує, що ЗСУ нібито перебувають в оперативному оточенні.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин розлютився через те, що російські "воєнкори" заявили про "котел" для ЗСУ в Бахмуті. За його словами, "базікання язиком вперед" тільки заважає загарбникам.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, ватажок "Вагнера" не підтвердив заяви про "котел", але заявив про нібито "оперативне оточення".

"Про утворення котла для ЗСУ в Артемівську говорити рано, як і раніше, вони перебувають у так званому "оперативному оточенні", коли дороги прострілюються. Але котла ніякого немає. Тому точаться важкі бої. А ті, хто базікає язиком вперед - ті лише нам проблеми створюють", - заявив Пригожин.

Битва за Бахмут

З літа минулого року окупанти намагаються взяти Бахмут. Кожен клаптик землі дається ворогу величезними втратами. 20 квітня Інститут вивчення війни писав, що місто окуповане на близько 87,9%. У самому Бахмуті відбувається справжнє пекло. Окупанти напередодні вдалися до підступної зброї - скидали на позиції ЗСУ отруйну речовину.

OSINT-дослідники стверджували, що окупанти вийшли на "трасу життя" ЗСУ і зайняли позиції на відстані ведення стрілецького вогню. Росіяни відразу ж розпочали інформаційну атаку, повідомляючи про "котел" для ЗСУ в Бахмуті.

Експерт Олександр Коваленко заявив, що Бахмут не є ні в оперативному, ні в тактичному оточенні. Разом з тим, якщо РФ вдасться перерізати "трасу життя", може бути порушено питання про виведення ЗСУ.

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