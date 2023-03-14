Литовські депутати вважають, що "вагнерівці" становлять загрозу державній та громадській безпеці.

Сейм Литви визнав російську ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

Як повідомляє литовський національний мовник LRT, відповідну постанову депутати Сейму ухвалили одностайно. Зокрема, у документі наголошується, що "вагнерівці" становлять загрозу державній та громадській безпеці.

Також у постанові йдеться про те, що з початку вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" систематично вчиняють "серйозні злочини агресії – вбивають і катують мирних жителів в Україні, бомбардують будинки та інші цивільні об’єкти, що є тероризмом".

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Крім того, литовські депутати зазначають, що заснована Євгеном Пригожиним, бізнесменом, близьким до російського президента Володимира Путіна, ПВК перебуває під санкціями ЄС і США та є тіньовим інструментом влади Росії.

У документі також наголошується, що найманці цієї ПВК безкоштовно отримують від російської влади військову техніку, зокрема РСЗВ "Град", танки та бронетехніку, а також проходять підготовку у службі військової розвідки Росії (ГРУ).

Крім того, найманці компанії допомагали Росії окупувати та анексувати Крим у 2014 році, брали участь у бойових діях на сході України у 2015 році та причетні до кримінальної діяльності в Центрально-Африканській Республіці, Судані та Малі, а зараз беруть активну участь у штурмах на Бахмутському напрямку.

У постанові також наголошується на необхідності прийняття Литвою закону про запобігання тероризму, який би встановлював конкретні критерії для складання списків терористичних організацій і критерії для запровадження санкції проти осіб, причетних до їх діяльності.

Литва закликає інші країни наслідувати її приклад та ухвалити аналогічні рішення.

Терористична діяльність ПВК "Вагнера" - деталі

За даними британської розвідки, в Україні воює до 50 тис. бойовиків ПВК "Вагнера", яка стала ключовим компонентом у війні Росії проти України.

У січні США внесли ПВК "Вагнера" до переліку міжнародних злочинних організацій та запровадили санкції проти її керівників.

У США назріває суперечка між Конгресом і адміністрацією президента Байдена з приводу того, чи потрібно внести "Групу Вагнера" до списку терористичних організацій.

У лютому Україна запровадила санкції проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб з РФ за підтримку найманців у війні та проти причетних до ПВК "Вагнер".