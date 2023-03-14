Сейм Литви визнав російську ПВК "Вагнера" терористичною організацією.
Як повідомляє литовський національний мовник LRT, відповідну постанову депутати Сейму ухвалили одностайно. Зокрема, у документі наголошується, що "вагнерівці" становлять загрозу державній та громадській безпеці.
Також у постанові йдеться про те, що з початку вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" систематично вчиняють "серйозні злочини агресії – вбивають і катують мирних жителів в Україні, бомбардують будинки та інші цивільні об’єкти, що є тероризмом".
Крім того, литовські депутати зазначають, що заснована Євгеном Пригожиним, бізнесменом, близьким до російського президента Володимира Путіна, ПВК перебуває під санкціями ЄС і США та є тіньовим інструментом влади Росії.
У документі також наголошується, що найманці цієї ПВК безкоштовно отримують від російської влади військову техніку, зокрема РСЗВ "Град", танки та бронетехніку, а також проходять підготовку у службі військової розвідки Росії (ГРУ).
Крім того, найманці компанії допомагали Росії окупувати та анексувати Крим у 2014 році, брали участь у бойових діях на сході України у 2015 році та причетні до кримінальної діяльності в Центрально-Африканській Республіці, Судані та Малі, а зараз беруть активну участь у штурмах на Бахмутському напрямку.
У постанові також наголошується на необхідності прийняття Литвою закону про запобігання тероризму, який би встановлював конкретні критерії для складання списків терористичних організацій і критерії для запровадження санкції проти осіб, причетних до їх діяльності.
Литва закликає інші країни наслідувати її приклад та ухвалити аналогічні рішення.
Терористична діяльність ПВК "Вагнера" - деталі
За даними британської розвідки, в Україні воює до 50 тис. бойовиків ПВК "Вагнера", яка стала ключовим компонентом у війні Росії проти України.
У січні США внесли ПВК "Вагнера" до переліку міжнародних злочинних організацій та запровадили санкції проти її керівників.
У США назріває суперечка між Конгресом і адміністрацією президента Байдена з приводу того, чи потрібно внести "Групу Вагнера" до списку терористичних організацій.
У лютому Україна запровадила санкції проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб з РФ за підтримку найманців у війні та проти причетних до ПВК "Вагнер".