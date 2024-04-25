Ракети ATACMS в руках ЗСУ можуть послабити логістику російських окупантів, а також розбити аеродроми і військові склади на території РФ. Але для України вони матимуть оперативне значення за умови підсилення цих ударів наземними операціями.
Таку думку висловили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) у свіжому звіті. Вони нагадали, що президент США Джо Байден оголосив 24 квітня, що США почнуть надсилати військову техніку Україні "через кілька годин" після підписання закону, який передбачає $60 млрд допомоги.
Аналітики зазначають, що американська допомога може прибути на фронт протягом наступних кількох тижнів, тобто раніше, ніж очікують росіяни.
"Ситуація на фронті погіршуватиметься доти, доки ЗСУ не отримають і не почнуть використовувати військову техніку, і найближчим часом українським військам все ще буде важко захищатися від російських військ поблизу Часового Яру і на північний захід від Авдіївки", – вважають експерти.
Вони наголосили, що надходження ракет великої дальності ATACMS дозволить ЗСУ послабити російську логістику і загрожувати російським аеродромам у глибокому тилу, хоча місяці затримки, можливо, дали російським військовим час підготуватися до ударів ракет ATACMS.
Крім того, поява ATACMS також може становити загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і змусити командування вибирати між укріпленням існуючих складів і подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні.
При цьому аналітики зауважили, що українські удари по російських об'єктах логістики або авіації в глибокому тилу матимуть оперативне значення, але тільки якщо українські сили успішно скоординують їх з наземними операціями, щоб скорисатися слабкістю противника після удару.
Ракети ATACMS для ЗСУ
США й надалі постачатимуть Україні тактичні ракети ATACMS, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
"Ми вже відправили кілька (ракет ATACMS – ред.), і тепер, коли в нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше", – сказав він.