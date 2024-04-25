Також в Інституті зауважили, що найбльша ефективність буде, якщо удари цими ракетами координуватимуть з наземними операціями ЗСУ.

Ракети ATACMS в руках ЗСУ можуть послабити логістику російських окупантів, а також розбити аеродроми і військові склади на території РФ. Але для України вони матимуть оперативне значення за умови підсилення цих ударів наземними операціями.

Таку думку висловили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) у свіжому звіті. Вони нагадали, що президент США Джо Байден оголосив 24 квітня, що США почнуть надсилати військову техніку Україні "через кілька годин" після підписання закону, який передбачає $60 млрд допомоги.

Аналітики зазначають, що американська допомога може прибути на фронт протягом наступних кількох тижнів, тобто раніше, ніж очікують росіяни.

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"Ситуація на фронті погіршуватиметься доти, доки ЗСУ не отримають і не почнуть використовувати військову техніку, і найближчим часом українським військам все ще буде важко захищатися від російських військ поблизу Часового Яру і на північний захід від Авдіївки", – вважають експерти.

Вони наголосили, що надходження ракет великої дальності ATACMS дозволить ЗСУ послабити російську логістику і загрожувати російським аеродромам у глибокому тилу, хоча місяці затримки, можливо, дали російським військовим час підготуватися до ударів ракет ATACMS.

Крім того, поява ATACMS також може становити загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і змусити командування вибирати між укріпленням існуючих складів і подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні.

При цьому аналітики зауважили, що українські удари по російських об'єктах логістики або авіації в глибокому тилу матимуть оперативне значення, але тільки якщо українські сили успішно скоординують їх з наземними операціями, щоб скорисатися слабкістю противника після удару.

Ракети ATACMS для ЗСУ

США й надалі постачатимуть Україні тактичні ракети ATACMS, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Ми вже відправили кілька (ракет ATACMS – ред.), і тепер, коли в нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше", – сказав він.

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