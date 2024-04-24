Салліван не став називати конкретну кількість ракет, які Вашингтон планує поставити в Україну.

Сполучені Штати Америки й надалі постачатимуть Україні тактичні ракети ATACMS. Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Як я вже сказав у вступному слові, ми вже відправили кілька (ракет ATACMS – ред.), і тепер, коли в нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше", – сказав він під час брифінгу.

При цьому він не став називати конкретну кількість ракет, які Вашингтон планує поставити в Україну.

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Салліван зазначив, що кілька тижнів тому президент США Джо Байден вже розпоряджався передати Україні значну кількість ракет ATACMS великої дальності. Ракети виділили після того, як Росія використала для атак по українській території північнокорейські балістичні ракети, а також збільшила атаки на цивільну інфраструктуру.

ATACMS для України: останні новини

Агентство пише, що останніми тижнями Вашингтон таємно постачав Києву ракети ATACMS для боротьби з російськими загарбниками. Українські військові вперше застосували їх минулого тижня для удару по аеродрому в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, ці ракети увійшли до підписаного президентом США Джо Байденом пакету допомоги Україні. Це підтвердив Володимир Зеленський.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що пріоритетними цілями для удару ракетами ATACMS дальністю 300 км є командні пункти ворога та бази зберігання боєприпасів окупантів.

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