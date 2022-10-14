Внаслідок денних ударів росіян зафіксовані пошкодження нежитлових приміщень у Харківському районі.

Із російського Бєлгорода по Харківщині окупанти випустили сьогодні 5 ракет.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Внаслідок денних ударів росіян зафіксовані пошкодження нежитлових приміщень у Харківському районі. Із російського Бєлгорода окупанти випустили 5 ракет", - розповів він.

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Синєгубов зазначив, що, за попередньою інформацією медиків, постраждалих немає, а на місці працюють профільні служби та документують злочини окупантів.

Обстріл Харкова з Бєлгорода

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про обстріл міста російськими окупантами. Він повідомив про чотири "прильоти".

Загарбники постійно запускають ракети по Харкову з Бєлгорода. За даними ЗМІ, вони вже неодноразово падали на території РФ.

Нещодавно на території Курської і Бєлгородської областей в результаті вибухів було знищено російську базу та скупчення ЗРК С-300.

Крім того, у Білгородській області повідомляли про "приліт" у місті Шебекіно на підстанцію.

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