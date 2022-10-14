У місті вже зафіксували кілька "прильотів".

Вдень 14 жовтня, у День захисників і захисниць України, Росія знову атакувала Харків.

Після оголошення повітряної тривоги в місті пролунали кілька вибухів. Про це повідомила низка місцевих паблік. Пізніше з'явилася інформація і від мера Харкова.

Як написав у своєму Телеграм-каналі Ігор Терехов, в місті зафіксовано вже чотири "Прильоти". Пізніше він додав, що Харків струсонули ще кілька вибухів.

Відео дня

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов додав, що окупанти атакують місто, і закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

Росія може кошмарити українські міста 14 жовтня: попередження

Президент України Володимир Зеленський закликав українців прислухатися до сигналів повітряної тривоги, особливо 14 жовтня. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 13-го числа.

"Завтра обов'язково відзначимо - кожен на своєму місці – один з найважливіших наших днів. Покров, День захисників і захисниць України. Свято всіх наших воїнів - від давнини до сучасності, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії", - зазначив він.

"Прислухаємося до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра! І робимо все, щоб посилити Україну", - наголосив глава держави.

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