У Білгородській області Росії був "приліт" у місті Шебекіно, яке є адміністративним центром Шебекінського району.
У місті загорілася підстанція, у частини населення немає ні світла, ні води, повідомляє Telegram-канал Baza, посилаючись на відомості місцевих жителів.
"Приліт по Бєлгородській області. Місцеві жителі повідомляють про підстанцію в Шебекіно, яка загорілася. У частини жителів немає світла і води", - наголошується у повідомленні.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram написав, що підстанція в Шебекіно була обстріляна Збройними Силами України.
"...Снарядами пошкоджено трансформатор підстанції. Наразі від електроенергії відключено понад дві тисячі мешканців. Жертв і постраждалих немає...", - стверджує він.
СтратКом ЗСУ вже прокоментував пожежу на підстанції в Шебекіно. За його даними, "так виглядає карма".
"...у Шебекіно Білгородської області задимилася місцева підстанція, та в районі зникло світло "через порушення правил безпеки під час виконання ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.
"Бавовну" в Шебекіно вже прокоментував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Белгородська "бавовна" прекрасна у своїй своєчасності. Дивно, що росіяни мовчать. Що таке? Відплата - це гра, в яку грають обидві сторони. Правда, лише одна, українська, має на неї законе право...", - підкреслив він.
Масований обстріл України Росією - найважливіші новини
10 та 11 жовтня російські загарбники обстріляли низку областей України і влучили в об'єкти критичної інфраструктури, виникли проблеми з електропостачанням, загинули 20 людей.
У Львівській області через удари з боку супротивника були пошкоджені чотири підстанції, 30% регіону залишилося без електроенергії, виникли проблеми з водопостачанням та зв'язком.
Через масовану ворожу атаку Україні навіть довелося піти на серйозний крок - припинити експорт електроенергії.