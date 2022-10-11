В одному з міст Бєлгородської області сталася пожежа на підстанції, без електрики залишилися кілька тисяч осіб.

У Білгородській області Росії був "приліт" у місті Шебекіно, яке є адміністративним центром Шебекінського району.

У місті загорілася підстанція, у частини населення немає ні світла, ні води, повідомляє Telegram-канал Baza, посилаючись на відомості місцевих жителів.

"Приліт по Бєлгородській області. Місцеві жителі повідомляють про підстанцію в Шебекіно, яка загорілася. У частини жителів немає світла і води", - наголошується у повідомленні.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram написав, що підстанція в Шебекіно була обстріляна Збройними Силами України.

"...Снарядами пошкоджено трансформатор підстанції. Наразі від електроенергії відключено понад дві тисячі мешканців. Жертв і постраждалих немає...", - стверджує він.

СтратКом ЗСУ вже прокоментував пожежу на підстанції в Шебекіно. За його даними, "так виглядає карма".

"...у Шебекіно Білгородської області задимилася місцева підстанція, та в районі зникло світло "через порушення правил безпеки під час виконання ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

"Бавовну" в Шебекіно вже прокоментував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Белгородська "бавовна" прекрасна у своїй своєчасності. Дивно, що росіяни мовчать. Що таке? Відплата - це гра, в яку грають обидві сторони. Правда, лише одна, українська, має на неї законе право...", - підкреслив він.

Масований обстріл України Росією - найважливіші новини

10 та 11 жовтня російські загарбники обстріляли низку областей України і влучили в об'єкти критичної інфраструктури, виникли проблеми з електропостачанням, загинули 20 людей.

У Львівській області через удари з боку супротивника були пошкоджені чотири підстанції, 30% регіону залишилося без електроенергії, виникли проблеми з водопостачанням та зв'язком.

Через масовану ворожу атаку Україні навіть довелося піти на серйозний крок - припинити експорт електроенергії.

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