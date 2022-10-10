Є також непідтверджена інформація про "хлопок" на полігоні мобілізованих в Брянській області.

У Росії сталася низка інцидентів. На території Курської і Бєлгородської областей в результаті вибухів було знищено базу рашистів і скупчення зенітно-ракетних комплексів С-300. А в Бурмакіно горить склад боєприпасів Міністерства оборони РФ.

Інформація про "хлопки" надійшла від різних джерел.

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін повідомив, що було завдано удару по базі російських окупантів в Тьоткіно, Глушківський район, Курська область. Дані про поранених і вбитих поки відсутні.

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Військовий оглядач і волонтер Роман Бочкала уточнив відомості нардепа. За його інформацією, в Курській області знищили центр управління дронами. Він також написав, що в Бєлгородській області на металобрухт перетворили три ЗРК С-300, які прикривала артилерія рашистів.

У російських регіональних Telegram-каналах також поширюється інформація про удар по полігону мобілізованих резервістів у Брянській області. Однак ніхто з української сторони не підтвердив це.

Ще один інцидент стався в Бурмакіно Ярославської області. На складі боєприпасів під назвою "6 Арсенал ВМФ" стався вибух. В Мережі опублікували відео пожежі.

Робота ВСУ по рашистам: остання інформація

За минулу добу Збройні сили України на півдні зруйнували три склади боєприпасів і пункт управління. В результаті прицільних ударів вдалося також знищити особовий склад і техніку ворога.

За даними ЗМІ, на початку жовтня за допомогою безпілотника вдалося знищити два ТУ 22М3 на тиловому аеродромі окупантів поблизу Калуги. Ці літаки використовувалися для бомбардувань України.

Згідно зі свіжими відомостями від Генштабу України, ЗСУ відправили в пекло 62 870 рашистів і перетворили на металобрухт понад 15 тисяч одиниць техніки.

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