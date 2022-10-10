У Росії сталася низка інцидентів. На території Курської і Бєлгородської областей в результаті вибухів було знищено базу рашистів і скупчення зенітно-ракетних комплексів С-300. А в Бурмакіно горить склад боєприпасів Міністерства оборони РФ.
Інформація про "хлопки" надійшла від різних джерел.
Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін повідомив, що було завдано удару по базі російських окупантів в Тьоткіно, Глушківський район, Курська область. Дані про поранених і вбитих поки відсутні.
Військовий оглядач і волонтер Роман Бочкала уточнив відомості нардепа. За його інформацією, в Курській області знищили центр управління дронами. Він також написав, що в Бєлгородській області на металобрухт перетворили три ЗРК С-300, які прикривала артилерія рашистів.
У російських регіональних Telegram-каналах також поширюється інформація про удар по полігону мобілізованих резервістів у Брянській області. Однак ніхто з української сторони не підтвердив це.
Ще один інцидент стався в Бурмакіно Ярославської області. На складі боєприпасів під назвою "6 Арсенал ВМФ" стався вибух. В Мережі опублікували відео пожежі.
Робота ВСУ по рашистам: остання інформація
- За минулу добу Збройні сили України на півдні зруйнували три склади боєприпасів і пункт управління. В результаті прицільних ударів вдалося також знищити особовий склад і техніку ворога.
- За даними ЗМІ, на початку жовтня за допомогою безпілотника вдалося знищити два ТУ 22М3 на тиловому аеродромі окупантів поблизу Калуги. Ці літаки використовувалися для бомбардувань України.
- Згідно зі свіжими відомостями від Генштабу України, ЗСУ відправили в пекло 62 870 рашистів і перетворили на металобрухт понад 15 тисяч одиниць техніки.