Посол уточнила, що перебувала в укритті разом з іншими мешканцями міста.

Сьогодні вранці під час російської ракетної атаки посол США в Україні Бріджит Брінк разом з киянами знаходилась в укритті.

Про це дипломат повідомила у соцмережі X. "Рано вранці, разом з усіма киянами та жителями більшої частини України, ми попрямували до укриттів, коли Росія почала чергову широкомасштабну атаку гіперзвуковими ракетами на Україну. Дякуємо дивовижним українським захисникам повітряного простору, сьогодні і щодня, за порятунок незліченних життів", - написала вона.

Варто зазначити, що напад на посольство прирівнюється до нападу на саму країну, яку представляє посольство.

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Ракетна атака на Україну

З самого ранку в Україні оголошували повітряну тривогу. Окупанти підняли в небо літаки Ту-95МС з Каспію. В Повітряних силах повідомили, що здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що у місті лунали вибухи. "З пʼятої ранку в області декілька разів було гучно. Вся інформація - після завершення тривоги... Не допомагайте ворогу і нічого не викладайте і не коментуйте", - написав він.

А о 8:14 Повітряні сили дали відбій ракетної небезпеки по всій території України.

Потім Повітряні сили повідомили, в ніч на 13 січня та рано вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.

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