Сьогодні вранці під час російської ракетної атаки посол США в Україні Бріджит Брінк разом з киянами знаходилась в укритті.
Про це дипломат повідомила у соцмережі X. "Рано вранці, разом з усіма киянами та жителями більшої частини України, ми попрямували до укриттів, коли Росія почала чергову широкомасштабну атаку гіперзвуковими ракетами на Україну. Дякуємо дивовижним українським захисникам повітряного простору, сьогодні і щодня, за порятунок незліченних життів", - написала вона.
Варто зазначити, що напад на посольство прирівнюється до нападу на саму країну, яку представляє посольство.
Ракетна атака на Україну
З самого ранку в Україні оголошували повітряну тривогу. Окупанти підняли в небо літаки Ту-95МС з Каспію. В Повітряних силах повідомили, що здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що у місті лунали вибухи. "З пʼятої ранку в області декілька разів було гучно. Вся інформація - після завершення тривоги... Не допомагайте ворогу і нічого не викладайте і не коментуйте", - написав він.
А о 8:14 Повітряні сили дали відбій ракетної небезпеки по всій території України.
Потім Повітряні сили повідомили, в ніч на 13 січня та рано вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.