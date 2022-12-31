Російські ракетні атаки особливо жахливі взимку, зазначила американський дипломат.

Ракетні удари по Україні з боку Росії по мирних українських містах лише посилюють рішучість Сполучених Штатів Америки та українців.

Такі атаки особливо жахливі взимку, про це повідомила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк у мікроблозі Twitter.

"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - заявила посол США.

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Ракетний обстріл України з боку РФ сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 грудня, російська армія завдала декілька хвиль ракетних ударів по різних містах України.

Ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Внаслідок атаки у Солом'янському районі Києва пошкоджено приватний будинок, у Печерському районі - готель, а також повилітали шибки у "Палаці Україна". У Святошинському районі уламки ракети впали на стадіон "Темп". Також, за даними мера Віталія Кличка, у Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено три школи і дитсадок.

У Києві кількість постраждалих становить 22 особи, загинув літній чоловік.

У Хмельницькому ракети влучили у військовий об'єкт та автозаправну станцію, пошкоджено 13 житлових будинків. Госпіталізовано 8 цивільних осіб, з них - 22-річна дівчина у важкому стані.

У Миколаєві вщент зруйновано два житлові будинки, ще 12 пошкоджено. Поранення дістали шестеро осіб, з них троє госпіталізовані.

У Запоріжжі повністю знищено один приватний будинок, ще 4 - напівцілі. Крім того, понад 20 приватних будинків отримали ушкодження. Також дістали поранення четверо цивільних, серед них вагітна та 14-річна дівчинка.

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