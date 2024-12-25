Вони є носіями ракет Х-101.

Російські загарбники підняли з аеродрому "Оленья", що знаходиться у Мурманській області, стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.

Про це о 01:36 повідомили у Telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних сил України. Кількість бортів не уточнується - мова йде про групу. Вона тримає південний курс:

"Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги".

Російські удари по Україні

Як відомо, просто зараз країна перебуває під атакою російських безпілотних літальних апаратів типу "Shahed", у низці областей вже тривалий час лунає повітряна тривога. Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони.

Відео дня

Вдень армія Російської Федерації завдала балістичного удару по житловому будинку в Кривому Розі, під завалами опинилися люди. Відомо про загиблого та 11 постраждалих, також внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, магазини, об'єкти бізнесу, автівки та контактну мережу електротранспорту.

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