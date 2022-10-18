Від ракетних ударів Росії вранці 18 жовтня постраждали два енергетичних підприємства ДТЕК "Енерго", одна людина загинула, шестеро – постраждали.
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
"Від отриманих важких травм одна з поранених померла в автомобілі "швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.Відео дня
Також наголошується, що енергетичне обладнання отримало серйозні пошкодження.
"Після припинення обстрілів працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків та відновлення роботи. Для безпеки на об'єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, все в укриттях. Всі інші працюють у віддаленому режимі", – повідомили на підприємстві.
Ракетна атака Росії 18 жовтня
Нагадаємо, вранці 18 жовтня росіяни атакували кілька областей України.
Зокрема, вибухи прогриміли у Києві. Повідомлялося про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури.
За даними "ДТЕК Київські електромережі", був пошкоджений критичний об'єкт інфраструктури в Деснянському районі Києва. Є перебої з електропостачанням Троєщини та водоканалу, що забезпечує водою частину столиці.