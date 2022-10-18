Повідомляється, що серйозні пошкодження отримало енергетичне обладнання.

Від ракетних ударів Росії вранці 18 жовтня постраждали два енергетичних підприємства ДТЕК "Енерго", одна людина загинула, шестеро – постраждали.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Від отриманих важких травм одна з поранених померла в автомобілі "швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Також наголошується, що енергетичне обладнання отримало серйозні пошкодження.

"Після припинення обстрілів працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків та відновлення роботи. Для безпеки на об'єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, все в укриттях. Всі інші працюють у віддаленому режимі", – повідомили на підприємстві.

Ракетна атака Росії 18 жовтня

Нагадаємо, вранці 18 жовтня росіяни атакували кілька областей України.

Зокрема, вибухи прогриміли у Києві. Повідомлялося про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури.

За даними "ДТЕК Київські електромережі", був пошкоджений критичний об'єкт інфраструктури в Деснянському районі Києва. Є перебої з електропостачанням Троєщини та водоканалу, що забезпечує водою частину столиці.

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