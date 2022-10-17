Уражено кілька об'єктів енергетичної інфраструктури.

Росія продовжує бити ракетами по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема по об'єктах енергетики. Через атаки проблеми з електропостачанням з'явилися у Рівному.

Про це повідомив мер міста Олександр Третяк.

За його словами, через атаки РФ відбулося аварійне відключення електропостачання у центрі міста (пр.Миру, Кавказька, Міцкевича, Героїв поліції (Пушкіна) + район льонокомбінату.

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Згодом він повідомив, що електропостачання у центрі міста відновлено.

В "Укренерго" попередили, що відключення електроенергії можливі і в інших регіонах України через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у центральному та північному регіонах України. При цьому у компанії підкреслили, що наразі ситуація в енергосистемі країни контрольована.

"Внаслідок терористичної атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над усуненням наслідків. Проте Диспетчерський центр "Укренерго" не виключає можливості запровадження графіків аварійних відключень", – йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що важливо дотримуватися режиму економного споживання електроенергії по всій країні, особливо – у вечірні години доби. Тож, українцям радять перенести прання на ніч, щоб уникнути перенавантаження енергомереж. Не слід також вмикати одночасно кілька енергоємних електроприладів.

"Вимкніть за можливості теплу підлогу та бойлери. Переконайтеся, що вдома не горить зайве освітлення, а телефони та павербанки заряджені", – зазначили у компанії.

У Групі ДТЕК повідомили, що внаслідок ударів РФ постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. Поранено 3 людей.

"Ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли дозволятиме ситуація з безпекою, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та розпочнуть роботи з ліквідації наслідків та поновлення роботи", – йдеться в повідомленні.

Обстріли України 17 жовтня: що варто знати

Як писав УНІАН, цього ранку росіяни завдали ракетних ударів та атакували дронами кілька регіонів України.

Зокрема, у Києві вранці 17 жовтня пролунали вибухи. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що столицю атакували дронами-камікадзе. За останньою інформацією, під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі Києва, куди влучив російський дрон, витягли тіла трьох загиблих мирних мешканців, повідомив Кличко.

Також відомо, що ракетного удару завдали по Сумській області – загинули щонайменше троє людей.

Крім цього, результаті атак окупантів сьогодні вранці пошкоджено енергетичну інфраструктуру у центральному та північному регіонах України, можливі аварійні відключення.

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