Серед постраждалих є діти 4 та 16 років.

Кількість постраждалих внаслідок ранкових обстрілів Харкова збільшилась до 31.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цю хвилину від ранкових обстрілів Харкова російськими окупантами – 31 постраждалий, усі госпіталізовані до медичних установ. З них – 2 дітей: 4 та 16 років. Загиблих – 3 особи", - зазначив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, окупанти сьогодні завдали ударів по Харкову, попередньо з РСЗО.

Цієї ночі загарбники випустили три ракети по місту, одна з яких влучила у житловий будинок. Внаслідок вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів врятували 86-річну жінку.

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