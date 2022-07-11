Російська ракета знищила цілий під'їзд. Рятувальна операція продовжується.

Понад три години тому російські окупанти вдарили ракетами по центру Харкова. Знищено під'їзд однієї з житлових багатоповерхівок.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харьков Life".

За попередніми даними, російська ракета влучила у шестиповерхівку в центральній частині міста. На місці працюють рятувальники.

"Весь під'їзд знищено. О 4:30 врятували одну жінку похилого віку, розбір завалів триває. За даними обласного управління ДСНС на 6:30, інформації про загиблих чи поранених не надходило", - йдеться у повідомленні.

На кадрах з місця атаки видно масштаби руйнувань. Дим над зруйнованим будинком бачили жителі кількох районів міста.

Про ракетний удар по Харкову вранці повідомило "Суспільне". Зазначалося, що одна ракета окупантів влучила в житлову багатоповерхівку в центральній частині міста. Деталей не повідомлялося.

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